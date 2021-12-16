Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’dan Lille 17 milyon Euroya transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kötü performansıyla taraftardan tepki çekiyor. Geçen sezon Lille’in şampiyonlukta büyük katkısı olan Yusuf Yazıcı teknik direktörün değişmesinden sonra büyük düşüşe geçti.

TRABZONSPOR’A GERİ DÖNEBİLİR

Fotomaç'taki habere göre; Lille kulübü Yusuf'u gözden çıkardı ve teklifleri dinlemeye hazır. Trabzonspor'un Yusuf'a ilgisi devam ediyor. Bordo-Mavililer sürpriz bir atak yapabilir.

1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Yusuf bu sezon toplamda 20 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. 20 maça çıktı anca toplamda 556 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Yusuf'un tekrar toparlanması için takım değişikliği şart gibi gözüküyor.

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