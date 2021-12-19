Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Opet Brezilya ekibi Minas’ı 3-0 mağlup ederek Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Maça iyi başlayan sarı lacivertliler ilk teknik molaya 12-11 önder girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

SETTEKİ SKOR FARKI TARİHE GEÇTİ

İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.

TURNUVAYI ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI

Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.

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