Türkiye Gazetesi

Başarılı performansıyla Lille taraftarının yıldızı olan Burak Yılmaz, The Guardian'ın yayınladığı geleneksel yılın en iyi 100 futbolcu listesi arasında yer aldı. Burak, Haller, Tadic, Jota, gibi isimleri geride bıraktı.

“BURAK YILMAZ OLMADAN OLMAZDI”

Yayınlanan listenin ardından Burak Yılmaz hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, "Lille'in muhteşem şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, afresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" yorumu yapıldı.

EMRE BELÖZOĞLU’DA LİSTEDE

Jüride eski futbolcular, teknik direktörler ve gazeteciler yer aldı. Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerinin yer aldığı listede Emre Belözoğlu da girdi. Belözoğlu ile Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer buldu.

85’İNCİ SIRADA YER ALDI

85’inci sırada yer alan Burak, Jota, Tadic ve Haller gibi yıldızların önünde yer buldu.

Fransız basını yazdı: Burak Yılmaz Milli Takım'ı bırakıyor Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakacağını iddia etti.

Burak Yılmaz’a Lille taraftarından tepki! Fransa Ligue 1’de Lille, sahasında Brest’le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ise taraftarlar tarafından tepki alan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, karşılaşmanın 77’inci dakikasında oyundan alındı. Taraftarlar tarafından ıslıklanan Burak Yılmaz, yedek kulübesine gitmeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Burak Yılmaz, 90+7'de Lille'i ipten aldı Fransa Birinci Futbol Ligi başladı. Son şampiyon Lille, Metz deplasmanına gitti. Maç 3-3 bitti.