Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, ligde şanslarının devam ettiğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Boşnak orta saha, "Lig henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz. Mart ayında durumumuzu gözden geçirebiliriz" dedi. Kendisini formda hissettiğini söyleyen Pjanic, "Takımın biraz bana ihtiyacı vardı, bu yüzden sakatlıktan normalden daha erken döndüm. Şu an takımımızın da öz güveni yerine gelmeye başladı" sözlerini kullandı.

6 NUMARADA MUTLU

Önder Karaveli'nin kendisini 6 numarada oynatması hakkında da konuşan Pjanic, "Hocamız beni iyi tanıyor. Geldiğinden bu yana iletişimimiz iyi. Ben 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum" dedi.

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirten Pjanic, "En az sezon sonuna kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada herkesle aram iyi" sözlerini kullandı.

İDMANDA DÖRT EKSİK

Beşiktaş bugün oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Çalışmaya sakatlıkları devam eden Mert, N'Koudou ve Necip katılmadı. Bireysel çalışmalara devam eden Teixeira ise maç kadrosunda yer almayacak.

Eski günlere dönüyor: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sevinci Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup son iki maçtaki formuyla eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Kartal’ın 10 numarası Göztepe maçında 11’de olacak.

Beşiktaş yönetimi fikir değiştirdi: Aranan kan Karaveli Beşiktaş yönetiminde, Sergen Yalçın sonrasında takımı hem psikolojik yönden hem de saha içi performansı açısından ayağa kaldıran Önder Hoca ile devam etme fikri ağırlık kazandı.