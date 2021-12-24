Türkiye Gazetesi

Kuveyt Emir Kupası finalinde düdük çalan FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi Cüneyt Çakır, başarılı yönetimiyle kamuoyundan alkış aldı. Ancak saha içerisinde futbolcuların itirazları bitmedi. Her iki takımında futbolcuları itirazlarda bulunarak Çakır’ın üstüne yürüdüler.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN’DI

Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.

MÜZEYİ KUPASINA GÖTÜRDÜ

Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TEKRAR İZLENİNCE DOĞRU OLDUĞU ANLAŞILDI

Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Ancak maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.

90 DAKİKA BOYUNCA İTİRAZ ETTİLER

Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu. Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

12 BİN DOLAR KAZANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır'ın bundan önce yönettiği maçta kazancının yaklaşık 12 bin dolar olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Çakır'la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturduğu da ileri sürülmüştü.

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