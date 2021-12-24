Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Takımın orta saha oyuncularından Kerem Özer'le yolların ayrıldığı duyuruldu. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin sona erdiği duyurulurken, Özer'in 3 yıldır Gaziantep forması giydiği biliniyor.

GAZİANTEP'TEN KENAN ÖZER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, Özer'in 3 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekip için mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer’e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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