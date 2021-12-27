Türkiye Gazetesi

Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

25.25'LİK REKORU GEÇTİ

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılı ve mehmetçiğe ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Milli gurur Ercümen, iklim krizine de dikkat çekti...

Dünya rekoru kırma isteği sonunu getirdi ABD'li motosikletçi, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken iniş anında motorundan fırlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Su altında 24 dakika 33 saniye nefessiz kalarak dünya rekoru kırdı Su altında en uzun süre nefessiz kalma konusunda Guinness Dünya Rekoru, 24 dakika 11 saniye ile 54 yaşındaki Hırvat dalgıç Budimir Buda Šobat’a aitti.