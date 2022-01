Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe’de süreç, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kovulmasına kadar varırken, sarı lacivertlilerde en çok tartışılan şey kadro istikrarsızlığı oldu.

Formsuzluk, sakatlık, ceza, virüs derken Fenerbahçe tam 28 maça 28 farklı on birle çıkmayı başardı! Ligde 19, Avrupa’da 8, Türkiye Kupası’nda 1 maç yapan sarı lacivertliler, lig bazında maç başına ilk on birde en az bir değişiklik yaparken, bu rakam Avrupa’da en az iki olarak istatistiklere yansıdı. Genel tabloda ise bir maçtan diğerine ilk on birdeki değişiklik sayısının 8’i bulduğu oldu.

BİR TÜRLÜ SİSTEM BEĞENEMEDİLER

Bu durum takımın tüm kurgularındaki değişikliğin habercisi olurken, Fenerbahçe’nin en istikrarlısı bölgesi kaleydi. Altay 15 maç görev yaparken, sakatlanan arkadaşından kaleyi devralan Berke 13 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe, üç kulvardaki 28 karşılaşmada 4 farklı formasyonla mücadele etti. Sarı lacivertliler, 22 maça 3-4-3 formatında başlarken, üç mücadeleye 4-3-2-1 dizilişiyle çıktı. Son iki karşılaşmada 4-1-4-1’e dönen Fenerbahçe, bir kere de 4-3-3’ü tercih etti. Pereira’nın üçlü savunması hocanın vedasıyla yerini tamamen dörtlü defansa bıraktı.



Fenerbahçe bu sezon 28 maçın hepsine farklı kadrolarla çıktı

EN İSTİKRARLI BÖLGE SAVUNMA: TISSERAND-KIM-SZALAI

Fenerbahçe’nin savunma bloğu 22 maçta üçlü, altı maçta dörtlü kuruldu. Tam 15 farklı defans grubu, 17 farklı şekilde görev yaparken, en çok Tisserand-Kim-Szalai üçlüsü tercih edildi. Bu oyuncular tam 7 maç bir arada oynarken, genel klasmanda hiç üst üste sahne alamadı.

Orta saha 22 maçta dörtlü oynarken, üç maça çift, iki maça tek ön liberoyla çıkıldı. Sadece bir defa üçlü orta saha kuruldu. En çok Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi dörtlüsü bir arada oynadı. Tam üç maç izledik bu grubu, tabii hiçbirisi devamlılık içermeden!

HÜCUM HATTI SÜREKLİ DEĞİŞTİ

İstikrarsızlıktan en çok nasiplenen ise elbette hücum hattı oldu. 28 karşılaşmanın 23’üne üçlü hücum bloğuyla başladı Fenerbahçe. Üç maçta üçlü hücum önünde tek golcü, iki maçta da dörtlü hücum önünde tek golcü denemesi yapıldı. Hücum hattında 24 farklı tercih, 27 değişik şekilde kullandı. En çok bir arada başlama imkânı bulanlar Mesut, Valencia, Rossi oldu, tabii ki, üst üste değil!

Elbette, savunmadan Nazım, Szalai ve Novak orta sahada, orta sahadan, Osayi, Gustavo, Ferdi defansta görev yaptı. Takımın hücum bölgesi ise büyük resmin, küçük bir ayrıntısıydı sadece; istikrarsızlık tablosunun yani…

