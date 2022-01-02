Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve 8 yıl Türkiye’de teknik direktörlük yapan Christoph Daum, Fenerbahçe’nin ligdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP”

Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Chrşstoph Daum, "Stefan Kuntz, Almanya’da uzun yıllar altyapılarda çalıştı, şimdi ise çok farklı bir ortamda, A Milli Takım seviyesindeki futbolcularla çalışıyor. Ben, federasyon gerekli desteği verdiği takdirde Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak’ın iyi projeler üretip Türk futboluna katkı yapacağına inanıyorum. Uzun vadeli bir iletişim stratejisi Kuntz’a çok yardımcı olur. Kuntz çok iyi oyunculara sahip. Türk Milli Takımı için imkansız diye bir şey yok. Başarılı olmamaları için bir neden görmüyorum." dedi.

“SERGEN YALÇIN SAYESİNDE”

Beşiktaş’ın ligdeki gidişatı hakkında da açıklamalarda bulunun Daum, "Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olmasının en önemli nedeni, takımdaki birlik beraberlik ortamıydı. Sergen Yalçın olağan dışı bir şey yapmadı, elindeki kısıtlı kadroyu akıllıca bir stratejiyle şampiyonluğa ulaştırdı. Beşiktaş’ın iki kupayı birden kazanması tamamen Sergen Yalçın’ın zekasının eseridir." ifadelerini kullandı.

“EN İYİ KADRO FENERBAHÇE’DE”

Fenerbahçe’nin şuan ki durumu hakkında kritik değerlendirmelerde bulunan Daum, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özellikle genç teknik adamlara destek vermesi beni mutlu etti. Erol Bulut, Emre Belözoğlu gibi ilerde çok iyi yerlere gelecek hocaların önünü açtı. Dışarıdan biri olarak Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim; Ali Koç çok ciddi bir yatırım yaptı, göreve getirdiği insanlara zaman da verdi, bu işi profesyonelce yaptı ama karşılığını alamadı. Türkiye’de en iyi kadro şu anda Fenerbahçe’de. Ligin ikinci yarısında ortaya konacak farklı bir oyun ve taraftarların coşkusu ile şahlanabilir."

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