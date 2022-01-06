Türkiye Gazetesi

Edin Visca ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor’da sürprizler bitmiyor. Sol bekteki sorunu çözmek isteyen Bordo-lacivertliler, Real Madrid’in yıldızı Marcelo ile temasa geçti.

KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklifte bulundu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Teklifi olumlu karşılayan Marcelo, Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak açıklama geldi. Marcelo, "Şimdilik düşünmüyoruz ama sezon sonunda görüşebiliriz" cevabını verdi. Trazonspor'un önerdiği rakamı Marcelo'nun olumlu karşıladığı belirtildi.

Edin Visca Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı! Ocak ayı transfer döneminde Medipol Başakşehir’den ayrılması beklenen Edin Visca’nın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu. Hakkında birçok transfer haberi çıkan Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Boşnak futbolcunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Trabzonspor’a gitmesi bekleniyordu: Edin Visca transferinde sürpriz gelişme İsmi Trabzonspor’la anılan hatta anlaşmaya varıldığı ve resmiyete dökülmeye beklenen Edin Visca transferinde sürpriz gelişme. Boşnak yıldızın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklama ile herkesi ters köşe yaptı. Hrapovic yaptığı açıklamada, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi. Yapılan açıklamayla kafalarda soru işareti oluştu.