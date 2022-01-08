Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmış ama düşük performansı sebebiyle yaşanan hayal kırıklığı da bir o kadar büyük olmuştu. Başını sakatlıktan kurtaramayan bir de üstüne ceza alan İrfan, ilk yarısını 1 gol, 3 asistle tamamladığı ligin ikinci yarısında patlama yapmakta kararlı. Fenerbahçe’ye borcunu ödeyeceğini söyleyen millî yıldız, özel antrenmanlarla güç depolarken neredeyse bütün gününü Samandıra’da geçiriyor.

Skor katkısı düşük

Camianın beklentisinin farkında olduğunu söyleyen İrfan Can, “Benim de hedeflerim, başarmak istediklerim var. İkinci yarıda bambaşka bir İrfan Can izleteceğim. Fiziksel ve zihinsel olarak buna hazırım” ifadesinde bulundu. Öte yandan yıldız oyuncunun kanatta istediği skor katkısını sağlayamadığı yönündeki fikrini teknik heyetle paylaştığı, hocaların da İrfan Can’ı ikinci yarıda merkezde serbest olarak görev yapması üzerine fikir birliğinde olduğu öğrenildi.

Löw ısrarı sürüyor

Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe’de öncelik teknik direktör. Başkan Ali Koç, senelik 6 milyon avrodan 2,5 yıllık sözleşme teklifini kabul etmeyen Joachim Löw’ü ikna etmeye çabalıyor. Transfer operasyonunda düğmeye yeni teknik adam basacak.

3 TEMMUZ'DA...

Karar kesinleşti

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesinin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını paylaşmak isteriz" ifadeleri yer aldı.

İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe Yönetim hoca arayadursun, Kaptan Mesut Özil ve arkadaşları, ligin ikinci yarısında yarışa asılmak için motivasyon konuşmaları yapıyor

Ahmet Çakar yılın bombasını patlattı! Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gidiyor Teknik direktörlük arayışına devam eden Fenerbahçe, halen aradığı hocayı bulmuş değil. Birçok isimle anlaştığı yada konuşulduğu iddia edilirken, Ahmet Çakar’dan sürpriz bir itiraf geldi. Fenerbahçe’nin hoca adaylarından olan Yılmaz Vural’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığını söyledi. Ünlü sanatçı Zafer Algöz ve Yılmaz Vural’la bir araya gelen Ahmet Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Çakar, paylaşımının ardından video yayınlayarak iddiaları güçlendirdi.