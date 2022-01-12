Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de birçok kulübün formasını giyen başarılı futbolcu Ahmet Çalık, dün geçirdiği talihsiz kaza ile hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını derinden sarsarken oyuncusu olduğu Konyaspor’dan çok anlamlı bir paylaşım geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kullandığı aracında tek başına olduğu öğrenilen Ahmet Çalık’ın Niğde-Ankara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı. Emniyet kemeri takılı olmayan Çalık’ın araçtan fırlayarak metrelerce sürüklendiği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

FORMA NUMARASINI EMEKLİ ETTİLER

Yaşanan acı olayın ardından Konyaspor kulübünden anlamlı bir hareket geldi. Konyaspor’dan yapılan paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konyaspor'a tebrik mesajları yağdırdı.

Konyaspor'dan veda paylaşımı

Ahmet Çalık Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Bu sabah geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık, kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise Çalık’ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden ise araçlar beraber fırladığı iddia edildi. Soruşturma devam ederken TGRT Haber, olay yerine giderek acı olayın detaylarına ulaştı.

En mutlu günü için Ankara’ya gitmişti: Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili kahreden detay Konyaspor’un savunmacı oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Milli futbolcunun Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.