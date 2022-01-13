Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımın yeni teknik direktörü açıkladı. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında yer alan Önder Karaveli, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak görev başladığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI ÖNDER KARAVELİ OLDU

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktörü duyurdu. Çebi açıklamasında, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli ise şu sözleri sarf etti:

"Ahmet Çalık'ın haberini aldıktan sonra İlhan Palut hocamı aradım, açamadı doğal olarak. Açamadığını için sevindim, çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Ahmet Çalık'ın ailesine sabırlar diliyorum. Beni tanıyan insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben, kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Bugün burada olmamı oturmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir."

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Florya'da doğdu, Beşiktaşlı oldu: Emirhan İlkhan Katar'daki kupa finalinde 'Kim bu?' dedirten, Rize'de ışıl ışıl parlayan genç yetenek, 2013'te Florya 1923'ten Beşiktaş altyapısına kazandırılmıştı. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Alex Teixeira'yı gölgede bıraktı.