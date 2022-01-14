Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılılardan ayrılığının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Terim sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sarı kırmızılı takıma futbolcu olarak attığı ilk imzasıyla, teknik adam olarak feshedilen son sözleşmesinin imza fotoğrafını koydu. Hoca bu paylaşımın altında, “Son imzam” notunu düştü. Fatih Hoca’nın mesajı, “G.Saray’da bir daha teknik direktör olarak yer almayacağı” şeklinde yorumlandı.

Morali çok bozuktu

Fatih Terim’in, Florya’da futbolcularına veda ettiği esnada bir konuşma yaparak Başkan Burak Elmas’ı eleştirdiği ve, “Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin” ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Aynı gece Terim’in evine giden taraftarlara da, tesis müdürü Fahri Yılmaz, “Fatih Hoca hiç iyi durumda değil” açıklaması yapmıştı. Bu arada yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan da dün taraftara veda etti.

TORRENT’TEN İLK MESAJ

Takım olacağız

Fatih Terim’in ardından göreve başlayan Domenec Torrent Galatasaraylı oyuncuları yakından tanıyıp birlikteliği sağlamak için mesai harcıyor. Sabah idmanı sonrasında tesislerde oyuncularla birlikte yemek yiyen Torrent “Aynı duyguları paylaşan, aynı hedefe odaklanan bir takım olmalıyız. Çift idman olduğu zamanlarda bütün günü birlikte geçireceğiz. Tek idman günlerinde de yemekler beraber yenecek” dedi.

ELMAS’TAN HAMLELER

Merkez Florya

G.Saray Başkanı Burak Elmas ofisini Florya’ya taşıyacak ve mesaisini tesislerde geçirecek. Transferlerde aktif rol oynayan Başkan’ın, Sportif AŞ üyeleriyle görüşmelerini de buradan yürüteceği ve artık merkez üssünün Florya olacağı öğrenildi. Boşaltılan Terim’in odası yönetim kurulu toplantıları için kullanılacak.

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: 'Son imzam' Günler önce Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Burak Elmas: Terim'le ayrılık kararını ben verdim Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Ben de çok üzüldüm fakat saha sonuçları bunu gerektirdi. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent'tir" açıklaması yaptı.