Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’de bir kere daha kritik bir dönemde göreve başlayan İsmail Kartal, kısa sürede takımı toparlayacağının sinyalini ilk günden verdi. Mental anlamda dibe vurmuş bir takım teslim alan İsmail Hoca, işe hızlı başladı. Önlerinde Türkiye Kupası, Konferans Ligi gibi önemli hedefler olduğunu vurgulayan Kartal, ligde de ikinciliğin mümkün olduğunu belirtirken, “Bunların hepsini başarabiliriz. Kafanızı yerden kaldırın” sözleriyle takıma moral aşıladı.

Yüzler artık gülüyor

Yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kartal “Hedeflerimiz bitmedi. Hep birlikte el ele vererek gerçek F.Bahçe’yi ortaya çıkaracağız” derken takım kaptanlarına da, “Benim en büyük yardımcılarım siz olacaksınız” mesajı verdi. Kurmaylarıyla hem Antalya’nın hem kendi takımının analizini yapan tecrübeli hocanın hedefi göreve 3 puanla başlamak. Kartal’ın ciddi ama samimi yaklaşımı sonrasında yüzler gülerken, idman temposundaki artış dikkat çekti.

Löw ile yüz yüze

Pereira sonrası geçiş döneminde takımı İsmail Kartal’a emanet eden Başkan Ali Koç, gönlündeki teknik direktör Joachim Löw ile sonunda bir araya geldi. Özel uçağıyla Almanya’ya giden Koç’un 63 yaşındaki teknik adamla yaptığı yüz yüze görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Tek hedef galibiyet

F.Bahçe, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel uygulamalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı. İsmail Kartal, oyuncularından galibiyet serisi istedi.

Golcü komşudan Tiquinho harekâtı

F.Bahçe aradığı golcüyü Yunanistan’da buldu. Sarı lacivertliler, Olimpiakos’un 30 yaşındaki Brezilyalısı Tiquinho için kolları sıvadı. Bu sezon forma giydiği 24 maçta 8 gol kaydeden sambacı, F.Bahçe’ye karşı iki karşılaşmada da ağları havalandırmıştı. Olimpiakos’un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Tiquinho’nun piyasa değeri 6 milyon avro.

Mert Hakan şoku

Fenerbahçe’ye Mert Hakan Yandaş’tan kötü haber geldi. Takımın dünkü antrenmanı sonrasında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR’ında sol kasığında 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Altay, Crespo ve Nazım gibi Mert Hakan da Antalya kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu transfer oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın futbolcu olan oğlu Emre Kartal'ın, 2 . Lig ekibi Isparta 32 Spor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe İsmail Kartal'a emanet Pereira’yı kovan Ali Koç, Portekizli’nin yerine selefini göreve getirdi. Yanal ve Pereira’dan sonra bir Aziz Yıldırım dönemi hocası daha Koç tarafından seçildi.