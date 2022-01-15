Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ali Koç döneminde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, yeni hocası İsmail Kartal’la yeni bir sayfa açmak istiyor. Sarı lacivertliler bugün deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor’u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Camiaya “Rahat olun, takım emin ellerde” mesajını veren İsmail Kartal, Antalyaspor maçıyla birlikte bambaşka bir Fenerbahçe izlettireceklerini söylerken “Camianın futbolcuların, taraftarların ve yönetimin desteğiyle elbirliğiyle ayağa kalkacağız” dedi.

Pes etmeyen bir takım

Zor dönemde elini taşın altına koyduğunu söyleyen Kartal “Kaybolan öz güveni yeniden kazanacağız. Benim esas düşüncem takım kimyasını oluşturmak. Birbirine uyumlu, kaybetmeyi asla kabullenmeyen bir takım olacağız. Daha çok topla oynayan daha çok baskı yapan bir takım göreceğiz. Fenerbahçeli taraftarlar her zaman önde oynayan, baskı yapan, hücumu düşünen bir takım ister. Biz de kontrollü, topa salip olan aynı zamanda hızlı ve agresif bir futbol anlayışını benimseyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Takımda üç eksik

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Omzundaki kırık sebebiyle operasyon geçiren ve henüz kaleci çalışmalarına başlayamayan Altay Bayındır’ın yanı sıra sakatlıkları olan Crespo ve Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'yi iki kez yıkan golcü sarı lacivertlilerin radarında Aralık ayının ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör problemine 'geçici' çözüm getirildi. Sarı lacivertliler, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet ederken, gelecek sezonun planlaması için adımlar atmaya da devam ediyor. En büyük eksiklerinden olan 'golcü' ihtiyacını karşılamak için girişimler sürerken, Yunan basını daha önce Fenerbahçe'yi iki kez yıkan Tiquinho Soares'in yönetimin radarında olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu transfer oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın futbolcu olan oğlu Emre Kartal'ın, 2 . Lig ekibi Isparta 32 Spor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.