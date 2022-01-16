Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Açık ara lider Trabzonspor’u yenen tek takım Antalya, Galatasaray galibiyetinden sonra deplasmanda kazanamayan Fenerbahçe’yi konuk etti. Trabzon zaferinden sonra yüzü gülmeyen kırmızı beyazlılar, Pereira krizinden İsmail Kartal’la çıkmayı hedefleyen sarı lacivertlileri gözüne kestirmişti. Altay, Szalai, Novak, Crespo, Mert Hakan, Valencia ve Berisha’dan mahrum Fenerbahçe de yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyordu ama oyun olarak değil!

Kaleyi göremediler

Top trafiğini Fenerbahçe’ye bırakan Antalya gol odaklı oynuyordu. Pas yapan ama bal yapamayan sarı lacivertliler topu çeviriyor, atakları ev sahibi yapıyordu. Koskoca ilk 45’te Antalya kaleye beş şut yollarken, Fenerbahçe böyle bir girişimde bulunamadı. Topun arkasına geçtiğinde o kadar doğru alan kapatıyordu ki, Antalya, sarı lacivertliler rakip ceza alanını bile görmekte zorlanıyor, sık sık da en geriye dönmek zorunda kalıyordu.

Doğukan eşitledi

İkinci yarıda da tablo aynıydı. Eğer Ghacha biraz becerikli olabilse Antalya’nın golü bulması içten bile değildi. Derken, Mesut ve Rossi yerine, Muhammed ile Nazım’ı sahaya süren İsmail Hoca, Osayi’yi de ileri çekti. Bir duran topta Sosa’nın altı pasa ortası Serdar’ın saçlarını yalayarak ağlara gittiğinde dakika 72’yi gösteriyordu: 1-0. Ama Antalya’nın bu skora razı olmaya niyeti yoktu. Nitekim 81’de Doğukan tabelayı eşitledi: 1-1.

Bu takıma inanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hücumda çok üretken olamadık. Takımın taktik disiplini çok yüksekti. Olaya o tarafından bakarsak güzel bir şey. Oyun da, takım da, futbolcular da gelişecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Türkiye'de üç kulvarda mücadele eden tek ekip Fenerbahçe. Bu takım boş değil" derken, "Löw falan bugünün konusu değil. Başkan'ın sorumluluğunda, bir şey diyemem, doğru olmaz. Bu takımın transfere ihtiyacı var" sözlerini kullandı.

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