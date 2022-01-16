Fatih Terim’in olaylı bir şekilde Galatasaray’dan gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent’in kontratında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
ÖZEL MADDELER VAR
Domenec Torrent’in yıllık 1 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken, sözleşmesinde özel maddelerin olduğu belirtildi.
İLK 4’DE BONUS
İspanyol çalıştırıcının, sarı-kırmızılıları 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü yapması halinde bonus kazanacak. Galatasaray, Torrent’in performansından memnun kalmazsa tazminatsız yollarını ayırabilecek.
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