Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Ankara-Niğde yolunda kaza yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

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Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu video ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

NE OLMUŞTU?

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçtiğimiz hafta Ankara-Niğde yolunda kaza yaptı. Bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole uçan Ahmet Çalık, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. 27 yaşında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği anlaşıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Talihsiz futbolcu, aynı gün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 Takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi. 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon lira ödeyerek feshetti. 4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17 yaş altı milli takımdan itibaren sıklıkla milli takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez milli formayı giyerken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti. 17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi.

20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı.Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi. Türkiye milli futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası uzmanlar uyarıyor: 'Kızaklama'ya dikkat Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan 'aquaplaning-hydroplaning' yani 'kızaklama' denilen kayma hareketinin yaşanmaması için uyarılarda bulunan uzmanlar, su birikintilerine girerken hızı düşürmek ve özellikle de ani frene basmamak gerektiğini belirtiyorlar.

Kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı Hafta içinde geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

Eskişehirspor'dan Ahmet Çalık’ın anısına anlamlı hareket TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, taraftarların talebi üzerine trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın anısına ligin 20. haftasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının biletlerini 6 TL’ye düşürdü.