Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği’nin alt yapısından yetişen 27 yaşındaki Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Galatasaray’da da bir dönem forma giyen Çalık, 2020 tarihinde Konyaspor’a transfer olmuştu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

OTOMOBİYLİYLE ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken kullandığı otomobil ile şarampole devrilen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kariyerine Konyaspor’da devam eden Milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetti.

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU

Takımının izin gününde Şubat ayındaki evliliği için Ankara’ya nikah tarihi almaya giden Ahmet Çalık, geçirdiği talihsiz kazayla hayatını kaybetti. Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü futbolcu Ahmet Çalık'ın videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası uzmanlar uyarıyor: 'Kızaklama'ya dikkat Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan 'aquaplaning-hydroplaning' yani 'kızaklama' denilen kayma hareketinin yaşanmaması için uyarılarda bulunan uzmanlar, su birikintilerine girerken hızı düşürmek ve özellikle de ani frene basmamak gerektiğini belirtiyorlar.

Kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı Hafta içinde geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.