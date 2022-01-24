Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve sonrasında adı birçok kulüple anılan Vitor Pereira için çok konuluşacak bir iddia ortaya atıldı. Pereira'nın Premier Lig yolunda olduğu ifade edildi.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; sarı lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Pereira, Everton'la anlaştı. Portekizli çalıştırıcının bu hafta içerisinde imza atması bekleniyor.

BENITEZ'IN YERİNE PEREIRA

Rafa Benitez'den boşalan koltuk için bir süredir arayışta olan Premier Lig ekibinin, Portekizli hocada karar kıldığı kaydedildi. Sezon başında ikinci kez Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı.

Dünyaca ünlü yıldızdan 'Pereira' resti: O varsa ben yokum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira, henüz bir kulüple anlaşmasa da birçok kulübün kendisiyle ilgilendiği biliniyor. Deneyimli çalıştırıcıyı radarına aldığı iddia edilen Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da ise Vitor Pereira krizi çıktı, dünyaca ünlü futbolcunun rest çektiği iddia edildi.