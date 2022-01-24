Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda bu sezon teknik direktörler arasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Sık sık gündeme gelen görev değişikliklerine bir yenisi de TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'dan geldi. Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

DENİZLİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Denizlispor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, sosyal medyadan yayımladığı mektupla, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük'te teknik direktör Farioli ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı.

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