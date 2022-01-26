Türkiye Gazetesi

Ligde son 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’un sırrı, mücadeleci oyunu ve asla pes etmemesinde gizli. Abdullah Avcı yönetiminde 13 maçta geriye düşen bordo mavililer, yine de bu maçlardan puan çıkarmayı başardı. Son olarak geriye düştüğü maçta Galatasaray’ı Bakasetas ve Visca’nın arka arkaya attığı gollerle devirmeyi başaran Karadeniz ekibi, bu geri dönüşlere sık sık imza attı.

Üç büyüklere karşı

Geçtiğimiz sezon beş maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Trabzonspor, bu sezon ise Galatasaray’a karşı iki maçta da geri dönüşe imza attı. (2-2 ve 2-1). Karadeniz ekibi, Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Ç. Rizespor (2-1), Altay (2-1), Sivasspor (1-1) ve Giresunspor (1-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

18 puan fark attı

Trabzonspor, Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 23. hafta itibarıyla 39 puanla 4. sırada yer alıyordu. Karadeniz ekibi bu sezon ise 23 haftada 54 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 15 puanlık fark attı ve liderlik koltuğunda yer aldı.

Trabzonspor'dan 3 transfer daha Süper Lig'de 1. sırada yer alan Trabzonspor, Bursaspor'da top koşturan Kerem Şen, Batuhan Kör ve Talha Altıkardeş'i transfer etti.

Trabzonspor, Galatasaray'ı İstanbul'da devirdi Galatasaray ölüm-kalım maçında Cicaldau'nun penaltı vuruşuyla öne geçti. Bakasetas bazukasıyla tabelayı eşitledi. Visca üç puanı Fırtına'ya getirdi. Uğurcan kurtarışlarıyla bir kere daha devleşti. G.Saray kâbus görmeye devam ediyor