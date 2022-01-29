Türkiye Gazetesi

Lig’de istedikleri performansı bir türlü yakalamayan iki ezeli rakip, gözünün Fransız golcü Befetimbi Gomis’e dikmiş durumda. Al Hilal'le yollarını ayıran Gomis, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla gideceği takımı belli etti.

GOMIS’TEN TARAFTARLARA CEVAP

Instagram hesabından Al Hilal takımıyla kazandığı kupalarla pozunu paylaşan Befetimbi Gomis, bir Galatasaray taraftarının, "Come to Galatasaray" yorumuna cevap verdi. 36 yaşındaki yıldız golcü gelen yoruma, "İnşallah" cevabını vererek taraftarları heyecanlandırdı.

“TÜRKİYE’YE DÖNMEYE HAZIR”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Gomis ile ilgili gördüklerini belirtmişti. Öte yandan 36 yaşındaki Fransız golcünün menajeri de "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanarak, Türkiye'ye dönmeye hazır olduklarını belirtmişti.