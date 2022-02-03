Türkiye Gazetesi

Sezonun başından beri Galatasaray’a transfer olması gündemde olan Gedson Fernandes, beklenmedik bir şekilde Beşiktaş’a transfer oldu. Portekizli yıldızın transferini KAP’a bildiren Siyah-Beyazlı ekip Aynı dakikalarda Gedson'un bu defa 6 aylığına Çaykur Rizespor’a kiralandığı duyurup sürpriz bir hamleye imza attı. Transfere ilişkin detaylar bugün KAP'a bildirildi.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Gedson Fernandes için 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olacak şekilde Benfica'ya 6 milyon avro bonservis ödeneceğini açıkladı. Portekizli oyuncuyla ise 4+1 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro Transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.”

Gedson transferinin perde arkası belli oldu! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş yolunda TGRT ekranlarında yayımlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni’ne önemli açıklamalarda bulunan Stüdyoda Futbol yorumcusu Bülent Uslu, Beşiktaş’la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uslu, Beşiktaş’ın Gedson Fernandes transferinden bilerek vazgeçtiğini, Siyah-Beyazlıların dünya yıldızı bir golcü ile anlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Öte yandan Bülent Uslu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin takımın başına Şenol Güneş’i getirmek istediğini belirtti.

Beşiktaş KAP’a bildirdi Karadeniz ekibi imza attırdı! Gedson resmen Rizespor'da Sezon başından beri Galatasaray’ın transfer listesinde olan Gedson Fernandes, sürpriz bir şekilde Beşiktaş’a transfer olmuştu. Portekizli yıldızın transferini KAP’a bildiren Siyah-Beyazlı ekip Çaykur Rizespor’un hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Gedson, 6 aylığına Çaykur Rizespor’a kiralandı.

Burak Elmas’tan çarpıcı Gedson Fernandes itirafı: İsteseydik alırdık Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp kanalından Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sınırsız yabancı hakkımız yok. Opsiyonu açık tutmak istedik. Gedson’u isteseydik alırdık, önceliğimiz olmadığı için almadık" dedi.