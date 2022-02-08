Türkiye Gazetesi

Teknik direktör değişikliğiyle değişime giden Galatasaray, binbir zorlukla transfer ettiği Oğulcan Çağlayan’ı TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiraladı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN’I KADROSUNA KATTI

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, bu transfer için Galatasaray’a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma bedeli 1.5 milyon Euro ve zorunlu değil.

Eyüpspor'a kiralandı.

RİZESPOR’LA ÇATIŞMA YAŞAMIŞTI

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferi için büyük çaba harcarken, Rizespor'la büyük çatışma yaşamıştı.

Diagne'nin Galatasaray hikâyesi yine yarım kaldı Kasımpaşa’dan 13 milyon avroya transfer edildi. Önce Brugge’e sonra da West Bromwich’e kiralandı. Tam geri döndü derken sakatlandı, sözleşmesi feshedildi, geri dönüşü de yok…

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