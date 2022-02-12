Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk galibiyet için gözüne Kayserispor’u kestirdi. İspanyol teknik adam, Fatih Terim’den görevi devraldıktan sonra sarı kırmızılılar oynadıkları dört maçtan sadece bir puan toplayabildi. Kötü gidişatı kendi seyircisi önünde sonlandırmak isteyen Torrent, üç puan için daha ofansif kadroyla bugün sahada olacak. Kayseri’yi ekibiyle beraber detaylı olarak analiz eden çiçeği burnunda hoca, iyi kapanan rakibine baskı kurarak sonuca gitmeyi planladı.

Orta saha sil baştan

Devre arası takıma katılan isimlerin de hazır olmasıyla beraber Aslan’ın orta sahası tamamen değişecek. Domenec Torrent, defansın önünde yeni transfer Erick Pulgar ve Cicaldau’yu birlikte oynatarak hem savunma hem de hücuma daha fazla katlı sağlamayı hedefliyor. Mustafa ve Gomis arasında son kararı Mısırlı golcüden yana kullanacak Torrent, Halil’e ise özel bir görev verdi. Orta sahadan gelecek topları sırtı dönük karşılaması istenirken forvete pas servisi de bekleniyor.

Mustafa Cengiz’in projesi Galatasaray’a ilaç oldu: 11 milyon lira tasarruf sağlayacak Galatasaray’ın yıllık 7 milyon lira olan elektrik gideri 16 milyon liraya yaklaşmış durumda. Kasım ayında hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in geliştirdiği güneş paneli projesi ile Sarı-Kırmızı ekibin gideri 5 milyon liranın altına düşecek.

Galatasaray'da değişim yolda: Torrent yerine Bülent Korkmaz Fatih Terim'in ardından göreve getirilen ancak kötü gidişata dur diyemeyen Domenec Torrent'in koltuğunun sallantıda olduğu, yerine düşünülen ismin ise Bülent Korkmaz olduğu iddia edildi.