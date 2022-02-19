Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. Haftasında Yeni Malatyaspor Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçta ilginç anlar yaşanırken, Malatya ekibinin teknik sorumlusu Adem Büyük’ün ikinci yarıda kendisini oyuna alması maça damga vurdu.

MAÇ KADROLARINDA YER ALDILAR

İki takımın arasında oynanan maçta birbirinden ilginç olaylar yaşandı. 5 Ekim 2021’de Antalyaspor’un başına geçen Nuri Şahin ve Marius Sumudica'nın görevden ayrılmasının ardından takımı devralan Adem Büyük, maç kadrolarında yer aldı.

İKİNCİ YARIDA KENDİSİNİ OYUNA ALDI

Takımın başına getirilen Adem Büyük, karşılaşmanın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Tecrübeli futbolcu, takımının 1-0 yenik olduğu dakikalarda Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna girdi. Kendisini oyuna alan Adem Büyük’ün 70. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.

KARŞILAŞMAYI ANTALYASPOR KAZANDI

Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Luiz Adriano ve Fernando, Malatya'nın golünü Buğra Çağıran kaydetti. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıktı.

Yeni Malatyaspor futbolcularından görülmemiş protesto! Kimse ne olduğunu anlamadı Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’la karşılaşan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların protestoları dikkat çekti. Hakemin ilk düdüğü çalmasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyen futbolculara, Antalyaspor tarafından da destek geldi. Protestonun sebebi henüz net olarak bilinmezken, maaş konusuyla ilgili olduğu söylentileri ağırlık kazandı.

Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamayla, Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak takımda görev yapacağını duyuruldu.

Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırdı Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor, sezon ortasında göreve getirilen Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.