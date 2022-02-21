Türkiye Gazetesi

TFF ve Kulüpler Birliği bugün ki toplantıda yeni yayıncı kuruluşu belirleyemedi. Verilen teklifler yeterli bulunmadı. Süper Lig TV'nin kurulma ihtimali gittikçe ağır basıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ BİR KEZ DAHA TOPLANACAK

Tüm paydaşlar perşembe günü tekrar TFF Riva Tesisleri'nde tekrar masaya oturacak. Son bir kez daha değerlendirme yapılacak.

KARAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Alınan bilgilere göre yeni yayıncı kuruluş pazartesi günü kesinleşecek. Ancak yeni yayıncı kuruluşun daha erken açıklanma ihtimali de var.

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