Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dakika haberi: Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ile imzalanan 4 yıllık sözleşmenin opsiyonun kullanılması şartına bağlı olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, medyada yer alan haberler üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve kulübü ile 2021-2022 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.

Fenerbahçe Hatay'ı 2 golle geçti, Arda Güler mest etti Geçen hafta Giresunspor'u yenen sarı lacivertliler üst üste ikinci galibiyetini alarak moral depoladı. Arda'nın başlattığı atakta penaltı kazanan Fener, Serdar Dursun'un golüyle öne geçti. Serdar ikinci penaltıyı da kaçırmadı

Fabricio Bustos'tan Fenerbahçe itirafı Independiente'den Brezilya Ligi ekibi FC Internacional'e transfer olan Fabricio Bustos, Fenerbahçe'den Eylül 2021'de transfer teklifi aldığını açıkladı.