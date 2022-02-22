Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı ancak karşılaşma kadar ilgi çeken bir başka konu da Arda Turan oldu. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşmış, sonrasında herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmamıştı.

Arda'nın bu saatten sonra kadroya alınmayacağını iddia eden futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, yıldız oyuncunun futbol hayatının bittiğini öne sürdü.

"KIRKPINAR'DA OYNAYABİLİR"

Torent'in "O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia eden Çakar, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Arda Turan'ın futbol kariyeri 22 Şubat 2022 itibariyle bitmiştir" diyen Çakar, "Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Temmuz ayında falan Kırkpınar'da oynayabilir" dedi.

Çakar, "Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını da düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımı

TORRENT: YORUM YAPMAK BİLE İSTEMİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe karşılaşması sonrası Arda Turan’ın Fatih Terim ile birlikte fotoğraf paylaştığı için mi kadroda olmadığı yönündeki soruya "Sadece Arda değil, Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum. Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyuncu grubu seçtik. Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum" cevabını vermişti.

Aldığı kilolarla eleştirilen Arda Turan’dan paylaşım geldi! Ağzına geleni söyledi Ligdeki kötü performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray, dün akşam kendi sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Taraftarlardan Galatasaraylı futbolculara tepki gelirken, kaptan Arda Turan göbekli fotoğrafıyla eleştirilerin hedefinde oldu. Aldığı eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında eleştirilere sert bir şekilde cevap veren tecrübeli futbolcu, "Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek bir sakatlıktı. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın sonucu farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir?" ifadelerini kullandı.