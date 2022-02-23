Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ PRAG'DA

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak. Daha önce Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılamaşmada Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetmişti. Prag'daki maç 24 Şubat Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

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