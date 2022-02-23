Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent takımdaki kötü gidişatın sorumlusu olarak gördüğü 3 futbolcuyu kadro dışında bırakmıştı. Arda Turan, Morutan ve Alparslan Öztürk Göztepe maçında oynamamıştı.

FOTOĞRAFIN FATURASI AĞIR OLDU

İddialara göre Arda’nın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraftan rahatsız olan İspanyol hoca, tecrübeli futbolcunun biletini kesti. Olimpiu Morutan'ın ise antrenman performansını yetersiz olarak niteledi. Alpaslan Öztürk'ün de disiplinsiz davrandığını iddia eden Torrent, bu 3 ismin de süresiz kadro dışı kalmasını istedi.

“TEKLİF ŞİMDİLİK REDDEDİLDİ”

Ancak Başkan Burak Elmas, Torrent'in bu talebini, yaşanan krizi daha da derinleştireceğini düşündüğü için 'şimdilik' reddetti. Yönetimin, Rizespor ile pazar günü oynanacak karşılaşmanın da kazanılması halinde bu öneriyi kabul edebileceği bildirildi.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.