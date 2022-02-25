Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden aynı skorla yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

8. dakikada Schranz'ın ortasında Tisserand'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olayinka'nın şutunu savunma çizgiden çıkardı.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sosa’nın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada arka direkte topla buluşan Holes’in içeriye çevirdiği top defansta da çarparak Schranz'ın önüne düştü. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sor’un çaprazdan şutunda meşin yuvarlak sol direğe de çarparak filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada sol kanattan Olayinka’nın yerden pasında altıpas noktası üzerinde Schranz’ın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topa Olavsic’in vuruşunda Altay bir kez daha topu çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel’in pasında topu alan Mert Hakan’ın ceza yayına sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

63. dakikada Holes sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda bulunan Sor, topu ağlara gönderdi. 3-1

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sor, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Altay gole izin vermedi.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Arda Güler'in sert şutunda kaleci Mandous topu çeldi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Berisha, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 3-2

MAÇTAN ANEKTODLAR

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh xx, Constantine Hatzidakis xx, Harry Lennard xx

Slavia Prag: Mandous xx, Bah xx (Lingr dk. 46 x), Ousou xx, Kacharaba xx (Kudela dk. 90+1 ?), Dorley xx, Traore xxx (Talovierov dk. 78 x), Holes xx, Schranz xxx, Plavsic xx (Pudil dk. 90+2 ?), Olayinka xxx, Sor xxx (Tecl dk. 83 ?)

Yedekler: Sirotnik, Milos Pudil, Madsen, Krmencik, Daniel Samek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Serdar Aziz x, Tisserand xxx (Kim Min-Jae dk. 81 ?), Szalai xx, Sosa x (Ozan Tufan dk. 57 x) Mert Hakan xx, Valencia xx, Pelkas xx (Arda Güler dk. 57 xx), Ferdi x (Sangare dk. 31 x), Serdar Dursun x (Berisha dk. 81 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, İrfan Can, Arda Aksoy, Bora Aydınlık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Schranz (dk. 19), Sor (dk. 27 ve 63) (Slavia Prag), Mert Hakan (dk. 39), Berisha (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kacharaba, Tecl (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe)

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