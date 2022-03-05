Türkiye Gazetesi

Avrupa'da umduğunu bulamayan ve Süper Lig'de de zirve yarışından oldukça uzakta kalan Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun kalanını iyi bir sırada tamamlamak ve yeni bir teknik direktörle yeni sezona başlamayı hedefleyen sarı lacivertlilerde kadro için çalışmalar sürüyor.

18 YAŞINDAKİ GENÇ YETENEK FENERBAHÇE'DE

Önümüzdeki sezonun yapılanması için harekete geçen Fenerbahçe'nin orta sahayı genç bir oyuncuyla kuvvetlendirdiği iddia edildi. Kore basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki Jin-ho Jo'nun Kim Min-Jae'nin ardından sarı lacivertli formayı giyecek olan ikinci Güney Koreli futbolcu olacağı belirtildi.

Jeonbuk forması giyen genç yıldız adayı 'wonderkid' yani 'harika çocuk' olarak görülüyor. Bir futbol yetkilisi, "Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Birçok Avrupa kulübünün de ilgilendiği genç futbolcu Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıktı, 1 gol kaydetti.