Türkiye Gazetesi

Galatasaray bu hafta kritik 2 maça çıkacak. Yarın akşam Nef Stadyumu'nda Beşiktaşı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte hedef 3 puan. Taraftarlar ise Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösteriyor.

KOLTUKLAR ŞİMDİDEN DOLDU

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tüm koltukların dolması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bu maçtan galibiyet primi, bilet, loca, ürün satışından toplamda 1.5 milyon euroya yakın gelir bekliyor.

KASASINA 4 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray perşembe günü de tarihinin en kritik maçına çıkacak. Eğer Aslan, evinde Barcelona'yı elerse çeyrek finale ismini yazdıracak. Taraftarlar Barcelona maçını iple çekerken Nef Stadı'nda hıncahınç bir kalabalık bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar maçtan da 2.5 milyon euroya yakın gelir hedefliyor. Galatasaray'ın 2 günde kasasına girecek paranın 4 milyon euroyu aşacağı belirtiliyor.

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