Türkiye Gazetesi

Erman Toroğlu, yeni imajıyla sosyal medyada gündeme oturdu. A Spor’da Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu.

73 yaşındaki spor yorumcusunun değerlendirmelerinden çok kulağına küpe takması dikkat çekti. Ekranlarda yaptığı çıkışlarla da büyük ses getiren Toroğlu’nun saçları, top sakalı ve küpesi izleyenlerin gözüne takıldı.

Öte yandan ünlü yorumcunun imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kişiler Toroğlu’na küpe ve sakalı yakıştırırken, bazıları ise bu halini pek beğenmedi.

İşte Erman Toroğlu'nun yeni imajı...

İşte Erman Toroğlu'na gelen bazı yorumlar...

- Genç hanımı olunca kendisini gençleştirmek istemiş...

- Bunu da gördük, Erman Toroğlu küpe takmaya başlamış

- Her zamanki Erman hoca... Her zaman farklı ve hareketli.

- Erman Toroğlu her hafta bir stil değiştiriyor, ben ise 24 yıldır hayatımı değiştiremiyorum...

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu, 24 Kasım 1948 yılında Mersin’de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Kariyerinde futbolculuğun yanı sıra hakemlik de yaptı. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu yapan Toroğlu, geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya’da evlendi. Erman Toroğlu’nun önceki evliliğinden iki erkek çocuğu bulunuyor.

Canlı yayında gergin anlar! Erman Toroğlu Gürcan Bilgiç’e ateş püskürdü Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra canlı yayında pozisyonları tartışan Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, gerilimli anlar yaşadı. İrfan Can’ın kırmızı kart pozisyonunu tartışan iki yorumcu birbirlerine ateş püskürdü. Sinirlerine hakim olmayan Erman Toroğlu, "Kırarım ekranı" çıkışıyla sinirleri iyice gerdi.

Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ı yerden yere vurdu: ‘Duman edeceğim onu’ Dün akşam Fenerbahçe kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın 90+4’de çaldığı bitiş düdüğü tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise Cüneyt Çakır’ın düdüğü erken çaldığını belirterek, “Ne dakik bir adammışsın sen ya! Bundan sonra 1 dakika fazla oynatsın var ya, duman edeceğim onu" diye konuştu.