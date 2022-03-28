Türkiye Gazetesi

TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı. Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı. A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.

Salih Özcan, A Milli Takım'ı seçti Almanya’nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.