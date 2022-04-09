Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışı sonrası topla buluşan Visca'nın ceza sahasının hemen dışından vurduğu şut savunmadan sekti.

8. dakikada Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ile ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet Demir'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

18. dakikada Visca'nın sıfırdan kale önüne çevirdiği topa Cornelius kafayı vurdu, direğe çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı Günay yumruklarıyla uzaklaştırdı.

26. dakikada çalımlarla rakip kaleye yönelen Figueiredo'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası önüne topla buluşan Abdulkadir'in sert vuruşu yerden sektikten sonra direğin hemen yanından dışarı çıktı.

33. dakikada tek paslarla ceza sahasına giren Gaziantep FK'da topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktasından yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı.

42. dakikada Hamsik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

45. dakikada ceza yayı hemen dışında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden köşeye sert vuruşunu kaleci Günay son anda çeldi.