Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Dört maç sonra galibiyet ile buluşan siyah beyazlılar, karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Yeni hoca Valerien Ismael ilk kez kendi seyircisi önüne çıkarken, karşılaşmadaki performansı ile övgüleri topladı. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, siyah beyazlıların yeni hocası Ismael'in tarzını Fatih Terim'e benzetti.

"VALERIEN ÇOK DOĞRU BİR ZAMANDA GELDİ"

Yeni teknik direktörün çok doğru bir zamanda göreve geldiğini belirten Dilmen, "Önder hoca lider ruhlu bir hocanın yerine geldi göreve. Çok düzgün bir hoca. Futbol eğitimini de görmüştür mutlaka ama oyuncuların isimleri teknik direktörün üstünde kalmayacak. Beşiktaş'ta kapalı bir tünel vardı, ucu gözükmüyordu. Valerien gelecek planlaması adına çok doğru bir zamanda geldi" dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

"14 OYUNCUNUN KONTRATI BİTİYOR"

"Beşiktaş'ın bu maça tempolu başlayacağı belliydi fakat hem golü buldu, bir şok gol yedi ve tekrar öne geçti" diyen Dilmen, "Burada hocanın ve yönetimin çıkaracağı çok önemli dersler var. En dezavantajlı kulüplerden bir tanesi Beşiktaş. Çünkü 14 oyuncunun kontratı bitiyor. Bu yüzden teknik direktörün çok sağlıklı bir şekilde kararlar vermesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"BELKİ DE KARİYERİNİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİ"

"Valerien Ismael için Beşiktaş bir fırsat" diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Teklif gittiğinde 'kaçırmayayım bunu' demiştir. Belki de kariyerinin en büyük kulübüne geldi. Çocukları gelmiş artık 5'te kalkıyor falan demezler. Eşine 'biz müthiş bir yere geldik, şahane yerdeyiz' diyorudur hoca. Ama ben uyarayım. Burası Türkiye, burada dün yok. Valerien Ismael nereye geldiğinin farkında. Beşiktaş da Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş. Ismael bunu yedek kulübesindeki hareketleri ile gösterdi."

Kartal 4 maç sonra kazandı! Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1 Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkarken Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

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