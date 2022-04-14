Türkiye Gazetesi

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile başarılı bir çıkış yakalayan Beşiktaş’ta yeni sezon için kadro planlaması hızla devam ediyor. Transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlı ekip, golcü transferi için sürpriz bir isimle gündem oldu.

Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yeni golcüsünü Katar ekibi Al-Duhail'de buldu.

GELECEK SEZON İÇİN SÖZ KESİLDİ

Akşam’ın haberine göre, gol sorununu çözmek isteyen Beşiktaş’ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Al Duhail'deki performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu ile gelecek sezon için söz kesildiği öğrenildi.

25 maçta 26 gol attı.

LİGİN YILDIZI

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Spor Toto Süper Lig'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle 28 yaşındaki Kenyalı oyuncuya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Abdülkerim Bardakçı gemileri yaktı: Beşiktaş'tan başkası olmaz Konyaspor'un 2 milyon avro bonservis bedeli belirlediği 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, "Kariyerime Beşiktaş'tan başka bir takımda devam etmek istemiyorum" dedi.

İşte Beşiktaş'ı uçuran yeni formül: Nefes bile aldırmayın! Valerien Ismael ile Beşiktaş'ın arasındaki kimya çok çabuk oluştu. Fransız çalıştırıcının oyun anlayışına, saha kenarındaki duruşuna, futbolcularla olan iletişimine herkes hayran olmuş durumda.

Dünya devleri Beşiktaşlı genç yıldızın peşinde İngiltere, İtalya ve Almanya'dan talipleri olan millî futbolcu için siyah beyazlı yönetim 10 milyon avro bonservis geliri bekliyor.