Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural, degaj sırasında ayağı kayınca elindeki topu kaybetti. Kaleci, çizgi üzerinde topu tekrar eline alınca hakem Ali Şansalan çift vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Umut Güneş'in kısa pası sonrası Emre Akbaba'nın sert şutu gol oldu: 1-0.
32. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
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