Türkiye Gazetesi

Tenisin unutulmaz Rus yıldızı Maria Sharapova, hamile olduğunu açıkladı.

Dünya eski 1 numarası, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyurdu. Bugün 35 yaşına giren Sharapova, "İki kişilik doğum günü pastası yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" ifadesini kullandı.

Bir dönem Anadolu Efes'in Sloven yıldızı Sasha Vujacic'le nişanlı olan Rus yıldız, 2014'teki ayrılığın ardından Aralık 2020'de İngiliz iş adamı Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı.

SHARAPOVA KAÇ GRAND SLAM KAZANDI?

Sharapova, beş Grand Slam şampiyonluğu kazandıktan sonra (Avustralya Açık 2008, Roland Garros 2012 ve 2014, Wimbledon 2004 ve ABD Açık 2006) Şubat 2020'de profesyonel tenis kariyerini noktaladı. Sharapova, ayrıca 1 Fed Kupası ve Londra 2012 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Sharapova, 2008'den beri kendisini etkileyen sağ omzundaki kronik bir rahatsızlık başta olmak üzere bir dizi sakatlık nedeniyle emekli oldu. Güzelliğiyle de gündeme gelen Masha, yasaklı madde cezası nedeniyle hayranlarını hayal kırıklığına da uğratmıştı.

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