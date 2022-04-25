Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin kadro dışı yıldızı Mesut Özil, takım arkadaşlarından İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ı iftarda ağırladı. Özil ve eşi tarafından verilen iftar yemeğine ailece katılan Fenerbahçeli futbolcular, Instagram'dan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İrfan Can Kahvec'nin, "Davet için teşekkürler abicim" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Bazı Fenerbahçe taraftarları "Ali Koç görmesin" diye espri bile yaptı...

OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Sezon başında Premier League ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan, İngiltere'de tutunamayınca devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Özil çiftinin davetine eşi Rojin Tufan'la katıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'la tartışınca kadro dışı kalan milli futbolcu kendisine kulüp arıyor. Ozan Tufan'ın ismi son günlerde Beşiktaş ile anılıyor. Futbolcunun menajeri, siyah-beyazlı idarecilerle temas halinde.

MESUT ÖZİL'İN DURUMU NE OLACAK?

Geçen sezon devre arasında "yüzyılın transferi" olarak Arsenal'den alınan ve Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atan Mesut Özil ise geleceği belirsiz isimlerin başında geliyor. Yıldız futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç'la görüşmek istemiş ancak görüşememişti. 34 yaşındaki futbolcunun ismi hemen her gün başka bir kulüp için yazılıyor.

Alman basını Mesut Özil'in yeni takımını açıkladı... Löw gelmezse gidiyor! Almanya'nın Bild gazetesi Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmasının Joachim Löw transferine bağlı olduğunu, aksi takdirde yıldız ismin Amerika'ya gideceğini yazdı. 34 yaşındaki yıldızın yeni adresi Los Angeles FC olabilir...

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi bir türlü çözülemiyor... Menajeri geldi başkanı bulamadı! Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için önceki gün İstanbul'a geldi ancak Ali Koç'u bulamadı!

Fenerbahçe'nin galibiyet sevinçlerine sakatlık gölgesi Göztepe maçında Pelkas, Shakhtar karşılaşmasında Szalai derken, son kayıp Rize’de sezonu kapatan Crespo oldu. İsmail Kartal alternatif arayışlarına başladı.