Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Balıkserispor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor ise, Ankara temsilcisinin ardından lige yükselen ikinci takım olurken, tarihinde ilk kez bu başarıya erişti.

ANKARAGÜCÜ TEKRAR SÜPER LİG'DE

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala ilk 2 sırayı garantileyerek 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda küme düşen MKE Ankaragücü, 1. Lig'de fazla durmadı. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselmek için gerekli olan 1 puanı rakibiyle 0-0 berabere kalarak aldı.

5. KEZ BAŞARDI

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

ÜMRANİYESPOR TARİHİNDE BİR İLK

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.

Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edenTrabzonspor’u kutlayarak sözlerine başlayan Uçar, “Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini tüm camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir başarı elde ettiler. Onların şampiyonluklarından bir gün sonra onun talebesi olan şahsımın takımının da bu güzel mutluluğa ulaşması, hayatta yaşanabilecek mutlulukların başında geliyor. Ben Ümraniye’de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım. Altyapının tüm branşlarında kaptanlığını yapan bu semte fazlasıyla aidiyeti olan bir insanım. Geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde 'bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu hayalin kulüp tarihinde Süper Lig’e ilk çıkarak sonlandırdığımız bir serüvene dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla hayalimiz gerçek oldu. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig’de.” ifadelerini kullandı.

"HERKESE OYUN ANLAMINDA MEYDAN OKUYACAĞIZ DEMİŞTİM"

Recep Uçar, 33 hafta boyunca ilk 2 içinde yer aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Belki de TFF 1. lig tarihinin en zor ligi olarak gösterilen ligde birçoğundan daha az bütçe, taraftar desteği ve mütevazi kulüp olmamıza rağmen böyle güzel mutluluğa ulaşmak bizim adımıza çok mutluluk verici. Lig başladıktan sonra çocukların bana oyunlarından verdiği güçle 8. haftadaki Samsun maçı sonrası, 'herkese oyun anlamında meydan okuyacağız' demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan en başta oyuncularımın, değerli ekibimi, başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, belediye başkanımız ve tüm kulüp çalışanlarımızı, ailemi ve taraftarlarımız canı gönülden tebrik ediyorum. Onların yardımıyla bu işi başardık. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun.”

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