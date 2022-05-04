Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, İstanbul Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Dursun, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanmak istediklerini söyledi. "3 maçımız kaldı. İnşallah 3’te 3 yapıp sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diyen Serdar Dursun'un konuşması şöyle:

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

Geçen sene gol kralı olmuştum. Bu sene 1. sıralarda 14-15 gollü oyuncular var. 1 gol kaldı. 3 maç var. Herkes bu seviyeye gelince gol krallığını kovalamak isteyecektir. 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. 1. sırada bulunmak istiyorum. Bu performans seneye için yeter mi? Fenerbahçe’de her zaman üst seviye lazım. Seneye kim gelirse gelsin ben performansımı gösterip birinci forvet olmak istiyorum.

"İSMAİL HOCA BANA GÜVENDİ"

İsmail Hoca geldiğinden beri Avrupa’da 15-16 maçta en yüksek istikrarı yakaladık. Bana güvenerek ilk 11'e aldı. Takımdaki çoğu oyuncu artık her hafta üstüne koyarak oynuyor. 4-3-3 sistemine döndü. Bana bu sistemde pivot santrafor ya da sahte 9 olarak daha çok topla oynamama müsaade ediyor. Bazı hocalar defansın arkasında dikili kalmanı ister. Sürekli ön tarafta gezebilirim, kenarlara gelebilirim, pas bağlantısında yardımcı olabilirim. Hocaya teşekkür ederim. Bana güvendi, oynattı. Bazen olur ya 2-3 maç gol atamazsın direkt yedeğe çekilirsin. Öyle bir şansım da oldu.

"ARDA İÇİN SENEYE ZOR OLACAK"

Arda Güler'i yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm. Kendini belli ediyor. Herkes çok değişik bir yeteneği olduğunu anlıyor. Daha 17 yaşında. Bu sene çok müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Benim her zaman gençlere önerim; Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Hele Türkiye’deki genç oyuncular için böyle baskılarla oynamak zordur. İlk sene biraz daha kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak onu bilemem. İnşallah sakatlık bela olmadan kendini geliştirir. Kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, ister istemez acayip oyuncular var. Forma rekabeti de olacak. İnşallah son maçları da iyi geçirip Avrupa’ya en kısa zamanda gider.

Penaltı kaçıran Serdar Dursun çileden çıktı: “Böyle şeylere gerek yok” Dün akşam evinde Gaziantep FK’yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de Serdar Dursun’un kaçırdığı penaltı gündem oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, karşı rakipteki oyunculara sitem ederek "Rakip takım yüzde yüz emindi penaltı yok diye. Ondan sonra yeri kazdılar. Niye böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Tamam yaptılar da sonuçta böyle de yenildiler, saha içinde böyle bir şeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

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