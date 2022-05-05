Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sezonki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul’da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Peki, bu kavga nereden kaynaklanıyor, gelin filmi başa saralım...

Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçının bitimine iki dakika kalan maç bitti zannedip sahaya girmiş, Antalyasporlu iki futbolcu darbedilmişti. Yapılan anons sonrası saha boşaltılıp maçın tamamlanması sağlanmıştı.

52. MADDEDEN SEVK

Böylece bordo mavililer ‘hükmen mağlubiyet’ cezasından kurtulmuş oldu. Trabzonspor Kulübü, çıkan saha olayları sebebiyle içinde ‘saha kapatma’ cezasını da kapsayan 52. maddeden Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edildi. Ancak TFF, 2014 yılından beri ‘saha kapatma’ cezasını uygulamıyor. Sebebi de bazı taraftarların sebep olduğu olaylar sebebiyle bütün bir camiayı cezalandırmamak. Aslında sahanın kapatılması bordo mavililerin işine geliyor.

KEÇİ BİLE YÜRÜYEMEZ

Sebebi ise Trabzonsporlu bir yöneticinin deyimiyle "Keçiyi sürsen menisküs olur" dedirtecek kadar sahanın bozulmuş olması. Trabzonspor hem bu yüzden hem de İstanbul’da fazladan bir şampiyonluk turu daha atmak için Altay maçının Olimpiyat Stadında oynanmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Şımarıklığın da bir sınırı var, tahrik etmeyin" diyerek ön almaya çalışıyor. PFDK, Trabzonspor’a verilecek cezayı bugün yapacağı toplantıda verecek.



Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bayraklardan yüz adet sattı, 610 bin TL kazandı. Ayrıca şampiyonluk anıtı için toplanan para da 10 milyon liraya yaklaştı.

KUPA TÖRENİ TRABZON'DA

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını Altay maçından sonra alacak. Bordo mavili yönetim, Altay maçından bir iki gün sonra Medical Park Stadında gerçekleştireceği özel gecede almak için TFF’ye talepte bulundu. Stada dev platform kuracak olan yönetim, sanatçılara da konser verdirecek. Kutlamalar için de biletler satışa sunulacak.

KUTLAMALAR SÜRECEK

40 gün 40 gece

Trabzonspor camiası geçtiğimiz cumartesi gününden beri şampiyonluğu kutluyor. Bordo mavililerin özel tekno kutlamaları bu defa 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı’da devam edecek. Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

CORNELIUS HÂLÂ ŞAŞKIN

Rüya gibi geceydi

Trabzonspor’un golcüsü Cornelius, şampiyonluk gecesi yaşananları Danimarka basınına anlattı. "Taraftarlar bir anda sahaya daldı, kaçmaya çalıştım, yakalandım. Kendimi omuzlarda buldum. Kramponlarımı bile aldılar. Hepimiz rüyada gibiydik" dedi.

KOÇ YARIN KONUŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Trabzonspor’u hedef alarak, "3 Temmuz ruhuna dönmenin vakti geldi" demiş ve perşembe günü belgeler paylaşacağını dile getirmişti. Kulüpten başkanın basın toplantısının bir gün gecikmeli olarak yarın Ülker Stadı'nda 15.00'te yapılacağı açıklandı.

Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı.

Trabzonspor 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek üzere! Kupa anıtı dikiliyor... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıtı yönetim kurulu verdi... Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.