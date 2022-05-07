Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray büyük umutlarla başladığı sezonda hedefsiz kaldı. Sarı kırmızılılar artık kendileri için eziyet hâline gelen ligin bir an önce bitmesi için âdeta dua ediyor. Başkan adaylarından sonra Burak Elmas yönetiminin de istenmeyen adam ilan ettiği Domènec Torrent ise kalan üç maçı da kazanıp iyi bir kapanış yapmayı hedefliyor. Ancak İspanyol teknik adam mevcut yönetimin kendisiyle ilgili düşüncelerin ortaya çıkmasından sonra kalıcı olmadığının farkında.

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Zorlu Başakşehir maçı öncesi Torrent yaptığı toplantıda“Hedeflediğim gibi bir süreç olmadı. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu Önümüzdeki sene burada olmayacağım. Fakat birçoğunuz kariyerine burada devam edecek. Artık kalan maçlarda kendinizi kanıtlamak için ekstra mücadele etmelisiniz” sözleriyle oyuncularına veda etti. Ayrıca son haftalarda ilk 11 tercihleri eleştirilen teknik adam Başakşehir karşısında değişikliğe gitme kararı aldı.

ELMAS FLORYA'DA

Seçimde yeniden aday olup olmayacağı konusu belirsizliğini koruyan başkan Burak Elmas, yaklaşık bir buçuk ay sonra Başakşehir maçı öncesinde Florya’ya gitti. Oyuncularla konuşan Elmas daha sonra da Torrent ile bir araya gelerek takımın durumu ve gelinen noktayla ilgili detaylı bir rapor istedi.

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