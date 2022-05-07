Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Koç “Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir FETÖ operasyonu olduğudur. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, o kupa asla müzenizde olmayacak!” dedi.

TAHAMMÜLÜMÜZ BİTTİ

Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynadığı maçta açılan ve Kanarya’yı tüfeğin namlusunda gösteren pankarta da sert tepki gösteren Ali Koç “Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz? ‘Silahsız sevinin’ deyip o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır. Bu maçta yaşananlar, Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Hiçbir şampiyonluk, başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız” diye konuştu.

TFF BU NE ACELE?

“Başakşehir’e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF’ye, sisteme, Başakşehir’e saldırıya geçtiler” diyen Ali Koç “TFF’nin T’si Trabzonspor değildir. Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı için başvurusu var. Beşiktaş’ın başvurusu sonuçlanmadan, o geceki maçla ilgili temsilci raporlarına bakılmadan, yangından mal kaçırır gibi, TFF’den maç bittikten tam 5 dakika sonra 22.40’ta kutlama mesajı gidiyor. Attığı her adımda skandala doymayan ve meşruiyetini kaybetmiş bir TFF’den bahsediyoruz. Bir an önce gidin artık” dedi.

‘BU PAÇAVRA NASIL İÇERİ ALINDI?’

“12 yaşında bir çocuğun ‘Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra alındı” diyen Ali Koç “İstanbul’da kurallar farklı mı? Kim, kimden çekinip korkuyor? Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır!” dedi. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Temmuz’la ilgili olarak “Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biridir” sözünü barkovizyondan gösterdi.

BEN OLSAM TAKIMI ÇEKERDİM

“Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darbedildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeli. Antalyaspor’un yerinde olsam, takımı sahadan çekerdim. Başkanları, Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi adına bunu yaptıklarını söyledi. Onların değil, hakemin takımları çekmesi lazımdı.”

BAŞKA GÜN MÜ YOK?

Yenikapı’da Trabzonspor’un kutlama yapılacağını söyleyen Ali Koç “Derbi günü kutlama mı olur; cumartesi yap, pazartesi yap. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aklınızı mı yediniz!” çıkışında bulundu. Trabzonspor’un son olaylardan dolayı saha kapatma cezası alması gerektiğini dile getiren Koç “2013-14’te Beşiktaş’a 4 maç men ve hükmen mağlubiyet cezası verildi” dedi.

YAZIKLAR OLSUN TFF

“Benzer olaylar bizim stadımızda olsaydı neler olabileceğini düşünün” diyen Ali Koç, "Trabzonspor'u tutan devlet görevlilerinin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor" ifadesini kullandı. 2011 Süper Kupa maçı için de cevap beklediklerini ancak alamadıklarını belirten Koç, "Yazıklar olsun! Bir an önce Türk futbolundan gidin” diye sert çıktı.

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Ali Koç'tan sert açıklamalar! Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası bitmiyor Trabzonspor'un Antalyaspor maçındaki koreografisindeki Kanarya ve tüfek sembollerine tepki gösteren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Koç, "8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın" dedi.