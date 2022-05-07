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Son dakika: Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru
07.05.2022 - 15:51 | Son Güncelleme: 07.05.2022 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzonspor,TFF,
857418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/857418.aspx
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